Selvin Parunakyan’dan moda tutkunlarına özel davet

Başarılı tasarımcı, ‘Selvin Parunakyan Fine Clothing’ adlı yeni koleksiyonunu cemiyet, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla Sanayi 313’te gerçekleştirdiği özel bir davette görücüye çıkardı.

Sanayi 313’ün sanat ve tasarımı birleştiren ortamında gerçekleşen davette; Nergis Pekuysal, Begüm Özer, Melis Özer, Bige Çalışkan, Dilek Arslan Dilber, Zehra Işık, Zeynep Toker, Yasemin Şefkatli, Nilgün Esinli, Begüm Karamahmutoğlu, Arzu Kunt, Aslı Sipahi, Melis Göral ve Serap Sarı gibi cemiyet dünyasının tanınmış isimleri göze çarptı.

Keyifli sohbet ve çay eşliğinde devam eden davette modasever hanımlar hem yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı yakaladı hem de yetenekli tasarımcının koleksiyonundan seçkilerle özel bir alışveriş deneyimi yaşadı. Ünlü tasarımcının, yeni koleksiyonu modaseverlerden tam not aldı.

KIRMIZI KOMBİNLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Selvin Parunakyan, koleksiyonunu tasarlarken ilham kaynağı olarak: ‘her yerde şık renkli ve güçlü kadınlar düşlediğini ; tüm duyguların , mutluluğun ,hüznün , heyecanın bir rengi olduğunu ve bu düşüncelerin koleksiyona yansıdığını ‘ belirtti. Koleksiyonda ağırlıklı olarak kırmızı rengin yer almasını da ‘ ben en çok kırmızıyım, ben tasarladım ve siz modaseverlerin beğenisine sundum. Peki ya senin rengin hangisi? diyerek volanlarla, croplarla ve abiye tasarımlarla harmanlanmış koleksiyon ile şimdiden geniş kitlelere ulaşacağının mesajını vermiş oldu.

