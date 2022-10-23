Şefler Şile'de buluştu

Şef Özlem Mekik, Sadık Aybaş ve Ahmet Soylu'nun sunumuyla tadım etkinliğine katılan misafirler, Özlem Mekik'ten sucuk ve sosisin iyi pişirilme taktiğini öğrendiler.

Özlem Mekik'in hazırladığı ve içerisinde nişasta, likit füme, renklendirici bulunmayan, doğal meşe odunuyla tütsülenmiş, yüzde yüz dana etiyle yapılan, katkısız Et Ala'nın doğal sosis ve sucuk lezzetlerini tadan misafirler, Suma Disanje Hotel'in doğal atmosferinde keyif dolu bir gün geçirdiler.

