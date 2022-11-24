Salvador İstanbul’da 

Yeni bir hastane yapımı için saç uzmanı Serkan Aydın ile akşam yiyen Salvador, “Serkan ile güzel bir projemiz var önümüzdeki yıl birlikte çalışacağız” dedi. Antonio Salvador, İstanbul boğazını gezdikten sonra katardaki Dünya kubası maçları için hava limanının yolunu tuttu.