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Salvador İstanbul’da
Portekiz, Praga Spor Kulübü Başkanı Antonio Salvador, bir arkadaşı ile önceki akşam Dünya kupası maçları için önce İstanbul’a geldi.
Hayatın İçinden 24.11.2022, 17:51 Emrah
Yeni bir hastane yapımı için saç uzmanı Serkan Aydın ile akşam yiyen Salvador, “Serkan ile güzel bir projemiz var önümüzdeki yıl birlikte çalışacağız” dedi. Antonio Salvador, İstanbul boğazını gezdikten sonra katardaki Dünya kubası maçları için hava limanının yolunu tuttu.
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