Prof. Dr. Hasan Taşçı Sesiyle Büyüledi
Organ naklindeki başarıları ile ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran ünlü cerrah Prof. Dr. Hasan Taşçı, farklı alanlardaki yetenekleriyle de dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan ünlü cerrah, eşi Aylin Şengün Taşçı’nın şefliğini üstlendiği Nevasel Türk Müziği Topluluğu’nun konserinde sergilediği solo performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konserde rahat ve samimi tavırlarıyla göz dolduran Taşçı, okuduğu eserlerle de herkesi büyüledi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarının katıldığı konserde Taşçı sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
AMELİYATHANEDE TÜRK MÜZİĞİ İLE ŞİFA VERİYOR
Ameliyathanede her zaman Türk müziği dinlediğini belirten ünlü cerrah, “Ameliyat dikkat ve konsantrasyon gerektirdiği için Türk müziği beni daha rahat hissettiriyor. Hastalarda bu müzikleri duyduğu için daha az strese girdiklerini ve anesteziden daha sorunsuz uyandıklarını düşünüyorum.” diye konuştu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4