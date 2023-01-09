Prof. Dr. Hasan Taşçı Sesiyle Büyüledi

Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan ünlü cerrah, eşi Aylin Şengün Taşçı’nın şefliğini üstlendiği Nevasel Türk Müziği Topluluğu’nun konserinde sergilediği solo performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konserde rahat ve samimi tavırlarıyla göz dolduran Taşçı, okuduğu eserlerle de herkesi büyüledi.

Cemiyet hayatının ünlü simalarının katıldığı konserde Taşçı sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

AMELİYATHANEDE TÜRK MÜZİĞİ İLE ŞİFA VERİYOR

Ameliyathanede her zaman Türk müziği dinlediğini belirten ünlü cerrah, “Ameliyat dikkat ve konsantrasyon gerektirdiği için Türk müziği beni daha rahat hissettiriyor. Hastalarda bu müzikleri duyduğu için daha az strese girdiklerini ve anesteziden daha sorunsuz uyandıklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

