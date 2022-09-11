Podyumda Esra Nur Türker rüzgarı

Sanat, iş ve cemiyet hayatının yoğun ilgi gösterdiği defilede Türkiye'de ve yurtdışında yaptığı programlarla adından söz ettiren, uluslararası mecralarda yer alan yazılarıyla ve sosyal medyada yaptığı tanıtımlarla dikkatleri üzerine toplayan ünlü influencer - TV Sunucusu Esra Nur Türker'in taşıdığı elbise beğeni aldı.

Deniz Şaman Organizasyon ve Mahland Real Estate tarafından ortaklaşa hazırlanan Avrupa-Asya modasını bir araya getiren defilede ünlü influencer - TV Sunucu Esra Nur Türker, modacı Emrullah Köroğlu imzalı kıyafeti podyuma taşıdı.

Gecenin sunuculuğunu Tülay Türken, üstlendi. Defilede Model of Models 2022 yarışmasının modelleri yer alırken tüm güzellerin makyajı, makyaj sanatçısı Sanaz Etemad'ın ve Nazgöl Mostafavi nin sihirli ellerinden çıktı.