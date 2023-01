Parfums Vakko çiftleri aynı şişede buluşturuyor

Parfums Vakko tarafından Fransız parfümlerinden alınan ilham ile hayat bulan Infiniti For Us, kadın ve erkeği Sevgililer Günü’nde tek bir parfümde buluşturuyor.

Kokuların gizemli dünyasında sıra dışı bir yolculuğa çıkaran Infiniti For Us, parfüm dünyasında yeni bir soluk olarak nitelendiriliyor. Modern, kalıcı, çarpıcı ve unisex bir parfüm olan Infiniti For Us, kadın ve erkeğin ortak yönlerini bir araya getiriyor. Zamansızlığı ile her an’a uygun Infiniti For Us, kadın teninde feminen, erkek teninde ise maskülen bir nota bırakıyor.

Parfums Vakko’nun beyaz misk ve yasemin notalarıyla bütünleşen ve Sevgililer Günü’nde kırmızı kapaklı özel şişesinde sunulan tasarımıyla farklı bir hediye seçeneği olarak öne çıkan ‘Infiniti for her Glam, zarif ve feminen bir enerjiden esinleniyor. Duyuları harekete geçirerek, ruhu canlandıran amber ve sandal ağacının sıcaklığı, kadın ruhunu anlatan bir dokunuşla tamamlanıyor.

Parfums Vakko, uzun süre kalıcılığını koruyan parfüm çeşitleriyle sevdikleriniz için büyüleyici bir hediye seçeneği oluyor ve Sevgililer Günü’ne anlam katıyor.