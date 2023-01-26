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Paranit ve Toçev Akran Zorbalığına Karşı: “Sevgiyle Bitti Gitti”

İlkokul çağlarındaki çocuklarda sıklıkla rastlanan akran zorbalığı, çocukların bilinçli veya bilinçsiz birbirlerini incitmelerine ve olumsuz yönde etkilenmelerine neden olan sorunların başında geliyor. Her çocuğun başına gelebilecek bitlenme gibi sorunlar da akran zorbalığının dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. Paranit, TOÇEV iş birliği ile bu yaş grubundaki çocukları arkan zorbalığına karşı bilinçlendirmeyi hedeflerken maruz kalınan bitlenme konusunda da sevgiyle ellerinden tutuyor ve sevgiyle bitti gitti diyor.

Hayatın İçinden 26.01.2023, 18:30 Emrah
Paranit ve Toçev Akran Zorbalığına Karşı: “Sevgiyle Bitti Gitti”

Akran zorbalığı, dünyada ve Türkiye’de özel veya devlet okulu fark etmeksizin sıklıkla gözlemlenen bir problem olarak öne çıkıyor. Arkasında birçok farklı sebebi barındıran bu sorun, dünya çapındaki farklı ülkelerde ilkokul seviyesinde yüzde 12 ile 55 oranında görülürken; ülkemizde yüzde 5 ile 65 arasında görülüyor. 


 
Perrigo çatısı altında yer alan Paranit, TOÇEV ile gerçekleştirdiği “Sevgiyle Bitti Gitti” farkındalık projesiyle tüm dünyanın odağında olan akran zorbalığı konusunu sevginin iyileştirici gücüyle aydınlatıyor.  Çocukların zorbalık kavramını bilmesi, zorbalık süreçlerinde yaşanan duygu farklılıklarını gözlemleyebilmesi, hislerini korkmadan dile getirmesi ve kendi haklarını korurken başkalarının haklarını ihlal etmemesi konusunda bilinçlendiren projede etkileşim yöntemi ile öğrencilerin ifade etme ve empati yeteneklerinin geliştirmesi hedefleniyor. Uzman psikologlar eşliğinde çeşitli oyunlar ve farkındalık sohbetleriyle gerçekleştirilen eğitimler, arkan zorbalığının önüne geçerek çocukların daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyor. 
 
İçeriği Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATİN) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu, MATİN Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ferzan Curun ve Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Zeynep Ece Tezel tarafından yapılan araştırmalar çerçevesinde hazırlanan; Psk. Burcu Gökbulut tarafından eğitimleri verilen farkındalık projesiyle tüm çocuklara ulaşmayı arzulayan Paranit, özellikle bitlenme gibi her çocuğun yaşayabileceği ve akran zorbalığında da sıklıkla karışımıza çıkan bu konuyu da normalleştirmek ve korkmadan utanmadan sorunu çözebilmek için çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. Yaşadıkları zorlu süreçlerde aydınlanmaları için onlara ışık tutan Paranit ve TOÇEV, iki yıldır sürdürdüğü projeyle 2021 yılından bu yana 16 ilde, 36 okulda 1835 öğrenciye ulaşarak akran zorbalığının önüne geçmeyi amaçlıyor. 
 

#akran zorbalığı #TOÇEV #Magazin #Snobmagazin
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