Öztürk Ailesi, 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda

Koronavirüs nedeniyle, iki yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açan TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarının ilk günkü ziyaretçileri arasında, Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk de vardı.

Fuarda yer alan Bilfen Şirketler Topluluğu markalarından Bilfen Yayın Grubuna ait stantları, eşi ve küçük kızıyla gezen Fatih Öztürk, Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı’dan fuar hakkında bilgiler aldı. Kızları ve kendileri için kitap alışverişi yapan Öztürk çifti, stantları ziyarete gelen kitapseverlerle de yakından ilgilendi.

Bilfen Yayın Grubu; Bilfen Yayıncılık, Netbil Yayıncılık, ÇOKİ ve OnBurda Yayıncılık markaları ile 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndaki yerini aldı. 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarı da kitapseverler ile buluşturacak fuar kapsamında Bilfen Yayın Grubu, 498 yeni yayının tanıtımını yapacak. Fuara katılanlar; 6. salonda yer alan 631 ve 632 no.lu stantlarda Bilfen Yayıncılık, 638 ve 639 stantta ÇOKİ, Netbil ve OnBurda Yayıncılığa ait, içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları ile yine yayın grubuna ait yeni yayınlar ve yeni dijital platformlar hakkında detaylı bilgiler alabilecek.

