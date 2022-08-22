Özlem Yıldız’ın elinden ilk ödülünü aldı

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Crazy Life Kalite Ödülleri’nde “Yılın yazarı” kategorisinde ödüle layık görülen Derman Aksoy, psikolojik gerilim türündeki kitabının sinemaya uyarlanacağının müjdesini verdi.

Şu anda senaryolaştırma aşamasında oldukları filmin oyuncu kadrosu hakkında açıklamada bulunmak istemeyen Aksoy, “Romanın temaları ve karakterleri çok güçlü olduğu için frekansımızın tutacağı kaliteli oyuncularla çalışacağız” dedi. Gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in elinden ödülünü alan başarılı yazar, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkürlerini sundu.

