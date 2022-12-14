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Özel Yılbaşı ziyafetiniz Meal Box ile kapınızda

Özel günler için konsepte uygun yemek paketleri geliştiren Meal Box, yeni yılı evde karşılayacaklar için ana yemek, tatlı ve mezelerden oluşan lezzetli bir ziyafet menüsü hazırladı. Meal Box’ın yılbaşı ruhunu masalara taşıyacak en özel tarifleri bir araya getirdiği yemek paketleri, Aralık ayı itibarıyla Meal Box web ve mobil sitesi ile seçkin online platformlar üzerinden sipariş edilebilecek.  

Hayatın İçinden 14.12.2022, 20:46 Emrah
Özel Yılbaşı ziyafetiniz Meal Box ile kapınızda

2023’e sayılı günler kala unutulmaz bir akşam için planlamalar da başladı. Yeni yıla evinde, ailesi veya arkadaşlarıyla girmek isteyen ancak saatlerce yemek pişirmekle uğraşmak istemeyenler ise pratik, lezzetli ve etkileyici tarif arayışlarına girdi. Paketli yemekte her ihtiyaca uygun inovatif çözümler geliştiren Meal Box, bu özel günde menüsünün de özel ve pratik olmasını isteyenler için hem göze hem de damağa hitap eden lezzet dolu bir menü oluşturdu.

2, 4 ve 8 kişilik paket seçenekleriyle yeni yıl ruhuna uygun tariflerden hazırlanan yılbaşı menüsünün ana yemekleri bütün hindi, kestaneli iç pilav ve yaban mersinli gravy sostan oluşuyor. Her damak zevkine uygun meze çeşitliliği sunan yılbaşı yemek paketinde, kuru domatesli bademli Erzincan tulumu, ızgara zeytinli tekmil fava, hurmalı şakşuka, köz patlıcanlı atom ve biberli humus yer alıyor. Menünün tatlısı ise mükemmel aromasıyla tadı damaklarda bırakacak Antakya çıtır bal kabağı.

Özel bir yeni yıl için özenle seçilmiş yılbaşı yemek paketi, Aralık ayı itibarıyla Meal Box web ve mobil platformları ve önemli online satış platformlarında satışta olacak. Teslimatlar 31 Aralık günü özel ambalajlarında ve özenle hazırlanmış yılbaşı kutuları ile yapılacak. Yılbaşı paketlerinin satış fiyatları 899-999 TL arasında olacak.

Yılbaşı menüsüne yoğun ilgi

Yılbaşı paketiyle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ve geçen yıl yoğun talep gördüğünü belirten Meal Box CEO’su Murat Demirhan, “Meal Box olarak, önceliğimiz her zaman tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına göre paketlerimizi şekillendirmek oldu. Bu öncelik doğrultusunda özel günleri daha da renklendirecek ve dakikalar içinde yemeye hazır hale gelecek, günün anlam ve önemine uygun ziyafet paketleri oluşturma fikrimizi hayata geçirdik. Yılbaşı sofralarını adeta görsel şölene dönüştüren yılbaşı paketlerimiz de bunlardan biri. 2 yıldır hem kurumlar hem de bireysel abonelerimiz tarafından çok sevildiği için yılbaşı paketlerimizi hazırlamaya devam etme kararı aldık. Yılbaşı gecesi için, yemekleri kısa sürede hazırlayıp, sevdiklerine daha çok zaman ayırmak isteyenleri düşünerek yeni yıl ruhuna uygun bir menü oluşturduk. Amacımız herkesin 2023’e lezzetli bir başlangıç yapmasını sağlamak.” dedi.
 

#Meal Box #Magazin #Snobmagazin #yılbaşı
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