Oscar Ödüllü Yönetmen Ridley Scott Yeni Kısa Filmi Behold’u Samsung Galaxy S23 Ultra Çekti
Alien Covenant, Gladiator ve The Martian gibi filmlerin dünyaca ünlü Oscar ödüllü yönetmeni Ridley Scott ve Güney Kore sinemasının korku ve gerilim dalındaki ünlü yönetmeni Hong-jin Na, yeni Galaxy S23 Ultra’nın ileri teknoloji kamera özelliklerini kullanarak iki kısa film çekti.
Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 cihazlarının yer aldığı bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Galaxy S Serisi, yapay zeka teknolojisine sahip kamerası, şık ve etkileyici tasarımının yanı sıra ileri teknolojik özellikleriyle standartları yeniden belirliyor.
Samsung, yeni Galaxy S Serisi’nin bugüne kadarki en güçlü kamerası ile herkese kendi yaratıcılığını keşfetme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, ileri teknolojiler ve yapay zeka (AI) desteğiyle, en karanlık ortamlarda bile gündüz kalitesinde Nightography özellikli gerçek film karelerini aratmayan videolar da çekebiliyor.
Galaxy S23 Ultra’nın efsanevi kamerasını deneyimlemek üzere yaşayan en önemli yönetmenlerden biri olan Ridley Scott, ‘Behold’ isimli kısa bir film çektiğini açıkladı. Samsung’un 1 Şubat’ta gerçekleşen ‘Unpacked’ etklinliğinde Güney Kore sinemasının korku ve gerilim filmleri ile tanınan ödüllü yönetmeni Hong-jin Na da Galaxy S23 Ultra’nın kamerası ile ‘Faith’ adlı bir kısa film çektiğini duyurdu.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|23
|13. Altay
|22
|20
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6