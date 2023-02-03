Oscar Ödüllü Yönetmen Ridley Scott Yeni Kısa Filmi Behold’u Samsung Galaxy S23 Ultra Çekti

Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 cihazlarının yer aldığı bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Galaxy S Serisi, yapay zeka teknolojisine sahip kamerası, şık ve etkileyici tasarımının yanı sıra ileri teknolojik özellikleriyle standartları yeniden belirliyor.





Samsung, yeni Galaxy S Serisi’nin bugüne kadarki en güçlü kamerası ile herkese kendi yaratıcılığını keşfetme özgürlüğü sunuyor. Kullanıcılar, ileri teknolojiler ve yapay zeka (AI) desteğiyle, en karanlık ortamlarda bile gündüz kalitesinde Nightography özellikli gerçek film karelerini aratmayan videolar da çekebiliyor.





Galaxy S23 Ultra’nın efsanevi kamerasını deneyimlemek üzere yaşayan en önemli yönetmenlerden biri olan Ridley Scott, ‘Behold’ isimli kısa bir film çektiğini açıkladı. Samsung’un 1 Şubat’ta gerçekleşen ‘Unpacked’ etklinliğinde Güney Kore sinemasının korku ve gerilim filmleri ile tanınan ödüllü yönetmeni Hong-jin Na da Galaxy S23 Ultra’nın kamerası ile ‘Faith’ adlı bir kısa film çektiğini duyurdu.



