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Onur Yüksel’den Örnek Davranış
Ünlü işletmeci Onur Yüksel, yeni yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Yeniköy’deki Eskiyer Restaurant’da kutladı.
Hayatın İçinden 21.03.2023, 16:41 Emrah
Yakın dostlarının kendisi için düzenlediği organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Onur Yüksel, kendisine alınacak hediyelerin yerine depremzedelere bağış yapılmasını isteyerek örnek bir davranışta bulundu.
Öte yandan Onur Yüksel’in doğum gününe İlven Akyol, Pelin Sanlik, Ertan Uyanık, Barış Barışma, Fatoş Derbeder ve Seda Su gibi ünlü isimlerde katıldı.
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