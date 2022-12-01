Ölümden Döndüğünü Açıkladı
Şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Pazar akşamı gerçekleşecek olan Altın Kelebek gecesi için alışverişe çıktığını söyleyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Ebru Keskin, muhabirlerin sorularını cevapladı. Keskin, geçtiğimiz günlerde klip çekimi için geçtiği kamera önünde hipotermi şoku yaşadığını söyledi.
"HİPOTERMİ YAŞADIM"
Ebru Keskin, "Resmen ölümden döndüm. Soğuk suyun etkisiyle hipotermi şokunu yaşadım. Bir süre klip çekimine ara verdik.
Çekimleri iptal etmedim çünkü o kadar insan var... Bir süre ara verdikten sonra çekimlere kaldığımız yerden devam ettik. Çok şükür toparladım kendimi" ifadelerini kullandı.
HİPOTERMİ NEDİR?
Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumdur. Normal vücut ısısı yaklaşık 37 C civarındadır. Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 C altına düştüğünde ortaya çıkar. Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir.
Vücut ısısı düşen bireylerin kalbi, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Hipotermi, zamanında tedavi edilmeden bırakılırsa kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme yol açabilir.
Hipotermi genellikle soğuk havaya maruz kalma veya soğuk suya dalmadan kaynaklanır. Hipotermi için öncelikli tedavi, vücudu normal bir sıcaklığa geri getirmeyi hedefler.
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