Okul alışverişine özel fırsatlar Amazon.com.tr’de

İstanbul, 6 Eylül 2022 –2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, okul öncesi alışveriş hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu hazırlıklara destek olmayı hedefleyen Amazon.com.tr, 1-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası”yla kırtasiye ve okul malzemeleri kategorilerinde birbirinden cazip indirimler sunuyor.



Birçok kategoriden binlerce ürünün muhteşem fiyatlarla sunulacağı Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası kapsamında tüm Amazon müşterileri kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde özel indirimlerden faydalanabiliyorlar. Ebeveynler ve öğrenciler Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası boyunca elektronikten gıdaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünlerine birçok farklı kategoriden ürüne uygun fiyatlar ve Amazon.com.tr'nin hızlı ve güvenli teslimat seçenekleriyle sahip olma imkânı buluyor.



Kampanya kapsamında indirime girecek ürünler arasında Faber-Castell defterler, LEGO DOTS Kalemlik, Sharpie Fine Permanent Markör, ASUS TUF Gaming VG279QM 27" inç HDR Oyuncu Monitörü, ASUS TUF Gaming VG279QM 27" inç HDR Oyuncu Monitörü, SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, gibi şehre ve okula dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.