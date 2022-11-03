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Okday Kaçan'a doğum günü sürprizi
İstanbul gece hayatının tanınmış patronlarından ve son günlerin popüler mekanı HAYHAY’ın ortağı Okday Kaçan geçtiğimiz gün yeni yaşını dostları ile beraber kutladı.
Hayatın İçinden 03.11.2022, 17:59 Emrah
İstanbul'un popüler mekanlarından HAYHAY’ın ortağı Okday Kaçan'a dostları doğum günü sürprizi hazırladı.
Hayhay’da gerçekleşen doğum günün partisine magazin ve cemiyet hayatından bi çok isim katılırken başarışı DJ Burak Gül’ün çaldığı şarkılar ve ünlü oryantal Sennur Tizman ise dansları ile geceye damga vurdu.
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