Okday Kaçan'a doğum günü sürprizi

İstanbul'un popüler mekanlarından HAYHAY’ın ortağı Okday Kaçan'a dostları doğum günü sürprizi hazırladı.

Hayhay’da gerçekleşen doğum günün partisine magazin ve cemiyet hayatından bi çok isim katılırken başarışı DJ Burak Gül’ün çaldığı şarkılar ve ünlü oryantal Sennur Tizman ise dansları ile geceye damga vurdu.