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Nişanlandılar!
İş insanı Ümit Oruç ve Avukat Haticenur İpek, Çırağan Sarayı'nda aile arasında nişanlandı.
Hayatın İçinden 29.11.2022, 23:16 Emrah
Tanınmış iş insanı Ümit Oruç ve Avukat Haticenur İpek, evlilik öncesi ilk adımı atarak nişanlandılar.
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen nişana Oruç ile İpek aile üyeleri ve sınırlı sayıda davetli katıldı.
Çift iki ay sonra Hilton Bomanti’de birçok ünlü sanatçının sahne alacağı görkemli bir düğün ile dünya evine girecek.
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