Tanınmış iş insanı Ümit Oruç ve Avukat Haticenur İpek, evlilik öncesi ilk adımı atarak nişanlandılar.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen nişana Oruç ile İpek aile üyeleri ve sınırlı sayıda davetli katıldı.

Çift iki ay sonra Hilton Bomanti’de birçok ünlü sanatçının sahne alacağı görkemli bir düğün ile dünya evine girecek.