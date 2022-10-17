Son Dakika

Nilgün Çolak 3. kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu

İş İnsanı ve yazar Nilgün Çolak 3. kitabının imza günü için İstinyepark D&R Mağazasında okurlarıyla buluştu.

Hayatın İçinden 17.10.2022, 18:28 Emrah
Nilgün Çolak 3. kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu

Modülistanbul’un ortağı Nilgün Çolak, Artemis Yayınlarından çıkan üçüncü kitabı “Sen de Başarabilirsin” in imza gününde okurlarıyla buluştu. Çolak’ın iş dünyasındaki kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta; tüm zorluklara karşı hayat yolunda güvenle ve inançla pes etmeden başarıya ulaşmanın yol haritasını sunuluyor.


 
Nilgün Çolak’ı 3. Kitabının imza gününde, ikiz kızları Aleyna ve Alara Çolak,  ortağı Erol Özmandıracı, Doğuş Enerji Ceo’su Adem Durak, Lara ve Lidya Özdemiroğlu, Turizmci Cansu  Yörükoğlu, İş İnsanı Çiğdem Dursun gibi isimler de yalnız bırakmadı.

#Nilgün Çolak #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
17
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 9 9
14. Sivasspor 10 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Ankaragücü 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3