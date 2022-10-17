Nilgün Çolak 3. kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu

Modülistanbul’un ortağı Nilgün Çolak, Artemis Yayınlarından çıkan üçüncü kitabı “Sen de Başarabilirsin” in imza gününde okurlarıyla buluştu. Çolak’ın iş dünyasındaki kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta; tüm zorluklara karşı hayat yolunda güvenle ve inançla pes etmeden başarıya ulaşmanın yol haritasını sunuluyor.





Nilgün Çolak’ı 3. Kitabının imza gününde, ikiz kızları Aleyna ve Alara Çolak, ortağı Erol Özmandıracı, Doğuş Enerji Ceo’su Adem Durak, Lara ve Lidya Özdemiroğlu, Turizmci Cansu Yörükoğlu, İş İnsanı Çiğdem Dursun gibi isimler de yalnız bırakmadı.