Birçok kategoride yarışan gazeteciler, ödüllerinin sahipleri oldu. Gecede en çok dikkat çeken isimlerden biri de gecenin sponsorlarından biri olan iş insanı Muhammed Gömük oldu.

Gömük, “Böyle özel bir gecede benimde bir katkım olduysa ne mutlu bana” dedi.

