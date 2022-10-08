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Ne mutlu bana

Her yıl geleneksel olarak yapılan Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni önceki akşam CVK Bosphorus Otel’de gerçekleşti. 

Hayatın İçinden 08.10.2022, 19:22 Emrah
Ne mutlu bana

Birçok kategoride yarışan gazeteciler, ödüllerinin sahipleri oldu. Gecede en çok dikkat çeken isimlerden biri de gecenin sponsorlarından biri olan iş insanı Muhammed Gömük oldu. 

Gömük, “Böyle özel bir gecede benimde bir katkım olduysa ne mutlu bana” dedi. 
 

#Magazin Gazetecileri Derneği #Muhammed Gömük #Magazin #Snobmagazin
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