Son Dakika
Ne mutlu bana
Her yıl geleneksel olarak yapılan Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni önceki akşam CVK Bosphorus Otel’de gerçekleşti.
Hayatın İçinden 08.10.2022, 19:22 Emrah
Birçok kategoride yarışan gazeteciler, ödüllerinin sahipleri oldu. Gecede en çok dikkat çeken isimlerden biri de gecenin sponsorlarından biri olan iş insanı Muhammed Gömük oldu.
Gömük, “Böyle özel bir gecede benimde bir katkım olduysa ne mutlu bana” dedi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Valencia
|8
|13
|6. Real Betis
|7
|15
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Getafe
|7
|7
|16. Real Valladolid
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Sevilla
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1