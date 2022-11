NBA’nın renkli ve eğlenceli dünyası unutulmaz bir şov sunacak!

Basketbol tutkunlarının yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdiği etkileşimli deneyim sergisi “The NBA Exibition”, ara tatil boyunca sıra dışı gösterisiyle ünlü “Freestyle Basketbol Show”un performansına da sahne olacak. İnteraktif olarak sahnelenecek gösteride, katılımcılar da şovun bir parçası olarak en zor hareketleri deneyimleme şansını bulacak. Basketbol toplarıyla yapılan akrobasi ve dans temelli gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.





Larry O’Brien NBA Şampiyonluk Kupası 20 Kasım’a kadar Türkiye’de

Ataşehir Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alan The Moose Bay Outdoor Store sponsorluğunda Hupalupa’nın ev sahipliği yaptığı ve NBA temalı aktivitelerin yanında interaktif deneyimler sunan sergi; ailenin her bireyine seslenen eğlenceli ve dinamik etkileşimler içeriyor. ‘The NBA Exhibition’, ziyaretçilere 20 farklı bölümde artırılmış ve sanal gerçeklik tecrübelerinden, NBA temalı basketbol aktivitelerine, Şampiyonluk Kupası ile fotoğraf çekme fırsatından, NBA’nın en yeni ve dinamik uygulamalarını tanımaya kadar birbirinden renkli içerikler sunuyor. 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek sergide; ziyaretçilerin ilgi odağı olan Larry O’Brien NBA Şampiyonluk Kupası ara tatile özel 20 Kasım’a kadar Türkiye’de kalacak.





50 Parçalık Özel Koleksiyon The NBA Exhibition’da

“The NBA Exhibition”, aynı zamanda geçmişin ve günümüzün NBA oyuncularına ait, özel olarak seçilmiş 50 parçalık orijinal imzalı objeleri meraklısı ile buluşturuyor. Ziyaretçiler, içeri girdikleri andan itibaren her açıdan NBA’yi tecrübe ettikleri bir ortama adım atarak, NBA normlarına uygun olarak yeteneklerini test etme imkanı bulurken, etkileşimli aktivitelerle NBA heyecanına ortak olacaklar. Ayrıca NBA tarihinin en büyük ayaklarına sahip oyuncusu Shaquille Q'Neal'in imzalı 57 numara ve 1992 tasarımı ayakkabısı da sergide meraklıları ile buluşuyor.





Serginin resmi sponsoru olan ve Gözalan Group çatısı altında bulunan “The Moose Bay Outdoor Store’’ mağazaları ve themoosebay.com ile doğaseverlere dünyaca ünlü outdoor markalarını bir arada sunuyor.

Gözalan Group Yönetici Ortağı Kerem Gözalan dünyaca ünlü serginin sponsorluğunu üstlenmeleri ile ilgili; “faaliyet gösterdiğimiz her sektörde üstün kalite ve yenilik odaklı bir misyon edinerek, müşterilerimize katma değer yaratan markalar sunmayı amaçlıyoruz. Bu bakış açısı ile yola çıkan ve Ekim 2021’de kurulan The Moose Bay Outdoor Store çok markalı konsept markamız ile Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan NBA’nın kültürünü ülkemizdeki sporseverler ile buluşturan The NBA Exhibition’ın resmi sponsoru olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.



“The NBA Exhibition”, Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ile sektörün öncü markalarından HUPALUPA Expo ve EEG işbirliğinde, 31 Aralık’a kadar İstanbul’da ziyarete açık olacak.