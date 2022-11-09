Müzikten esinlenen parfüm için buluştular

Parfüm dünyasında benzersiz kreasyonlar ve iş birlikleri ile tanınan lüks İtalyan koku evi Xerjoff, iki farklı ilhamı aynı duyguda buluşturduğu yeni parfümünü sundu. Xerjoff Blends serisiyle parfümü diğer duyusal unsurlarla harmanlayan deneysel ve deneyimsel bir konsept yarattı. Xerjoff'un kreatif direktörü Sergio Momo, Tony Iommi adını taşıyan yeni parfümü Seda Domaniç’le yaptığı söyleşiyle Türkiye’de anlattı. Teha Kozmetik’in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Gamze Karaman, Jülide Ateş, Tümer Metin gibi isimler katıldı.

Tony Iommi, parfüm ve müzik arasındaki ilk çok-duyulu etkileşimlerle koku, ses ve tasarımın karanlık ve Gotik notalarını birleştiriyor. Bu notaları beklenmedik, benzersiz ve modern bir şekilde bir araya getiriyor.

Tony Iommi ilhamını da müzikten alıyor. Hard rock'ın ikonu Black Sabbath’ın gitaristi Tony Iommi’den ilham alan koku, yeni bir müzik parçası, video ve bir kokteylin yanı sıra duyguların çağrışımını da bir şişeye sığdırıyor. Efsanevi müzisyenin gitar riff’leri Xerjoff'un uzmanlığıyla bir araya geliyor ve benzersiz bir koku yolculuğunda müzik ve parfüm arasındaki ilk çoklu duyusal etkileşimi yaratıyor. Tony Iommi için 60'ların sonlarında rock 'n' roll neyse, Xerjoff Blends Tony Iommi Monkey Special da aynı önemi taşıyor.

İçeriği ile ünlü müzisyenin İtalyan köklerine bir saygı niteliği taşıyan bu tasarım, yolculuğunu lüks ve gotik bir şişede tamamlıyor.

Tony Iommi’nin üst notalarında bergamot, rom, Bulgar sardunya çiçeği, çarkıfelek meyvesi öne çıkıyor. Parfümün orta notaları tarçın, Singapur’dan paçuli ve deri etkisinde. Alt notalarda ise farklı sürprizler karşılıyor ve sandal ağacı, vanilya, karamel, tatlı mür ve miskin izleri görülüyor.

Türkiye ile Te-Ha Kozmetik tarafından buluşan Iommi, Beymen ve Home of Scents mağazalarında satışa sunuluyor.

