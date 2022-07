Murat Dalkılıç ile şarkı söyleme şansı bugün Amazon Türkiye Prime Alışveriş Festivali’nde sizi bekliyor!  

Amazon’un her yıl dünya çapında düzenlediği ve bu yıl Türkiye’de Prime Alışveriş Festivali adıyla gerçekleşen büyük alışveriş etkinliği, 25 Temmuz’a kadar Prime üyelerine onlarca farklı kategoride yüz binlerce üründe müthiş fırsatlar sunuyor. Prime Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenecek olan çekiliş ise bugün, Amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapacaklara ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı kazanma şansını sunuyor.

Ünlü isimlerle hayaller gerçeğe dönüşüyor

Prime Alışveriş Festivali’nde ev ve yaşam ürünlerinde yılın en büyük indirimlerine ek olarak Amazon Türkiye müşterilerini, farklı ilgi alanlarından birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı eğlence dolu sürprizler de bekliyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon Türkiye müşterileri Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç, restoran eleştirmeni Vedat Milor ile öğle yemeği yeme şansı, ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı, ünlü moda fenomeni Yasemin Ögün (modatutkusu) ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi, YouTube içerik üreticisi Mendebur Lemur (Hakan Bardak) ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu, “Filme Gitmeden Önce” YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video’da yayınlanacak The Lord of the Rings: Rings of Power dizisinin özel gösterimine katılma şansı elde edecek. Bu ünlü isimlerle unutulmayacak bir deneyim fırsatı yakalamak için 25 Temmuz’a kadar amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden 200 TL ve katları tutarında sipariş veren müşteriler, her 200 TL’lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Çekilişe katılmak için ise bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Ev ve dekorasyon ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali, moda ve güzellik, kişisel bakım, bebek, elektronik, gıda, kitap gibi ürünlerin yanı sıra evlerini yenilemek isteyenler için de kaçırılmayacak indirimler sunuyor. Festival boyunca siz de ev tekstili, uyku setleri, aydınlatma, ev dekorasyonu, resim, poster, tablo, temizlik malzemeleri ve mobilya gibi eviniz için aradığınız her şeyi Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali boyunca alışveriş yapmak isteyenleri bekleyen cazip avantajlardan bazıları ise şunlar:



• Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı: Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlama olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlama olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor. Yapı Kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18 - 22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500 TL’lik alışverişlerinde 75 TL Worldpuan kazanabilecek ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

• İndirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Alışveriş Festivali boyunca, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız “Prime Alışveriş Festivali” etiketli ürünlerde, fiyat düşerse Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

• Yeni kategorilerle artan ürün çeşitliliği: Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali’nde müşterileri bekliyor.

• 200TL ve üzeri alışverişinize 50TL değerinde Amazon hediye kartı: Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor.



Avantajlarla dolu bir dünya

25 ülkede 200 milyondan fazla üyeye hızlı teslimattan ödüllü filmlere, popüler oyunlardan özel indirimlere kadar benzersiz bir deneyim yaşatan Amazon Prime, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Amazon’un müşterilerine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğu üyelik programı Prime, Türkiye’deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 7,90 TL’ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor. Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yararlanabilirsiniz.