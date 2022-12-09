Muhammed Gömük imza gününde okurlarıyla buluştu

TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleşen imza törenine Muhammed Gömük’ü yakın dostu Metin Yıldız yalnız bırakmadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Yıldız, Felsefe kitapları okumayı tercih ettiğini söyleyerek 6 senedir felsefe okuduğunu ve birinci sınıfı geçemediğini açıkladı. Kitap ve söz yazarı Muhammed Gömük kitapları ücretsiz dağıttığını ve şarkı sözü de yazdığını sözlerine ekleyerek bir dünya starının okuyacağını müjdeledi.

