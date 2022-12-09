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Muhammed Gömük imza gününde okurlarıyla buluştu
İş insanı ve yazar Muhammed Gömük önceki gün imza gününde sevenleriyle buluştu.
Hayatın İçinden 09.12.2022, 20:59 Emrah
TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleşen imza törenine Muhammed Gömük’ü yakın dostu Metin Yıldız yalnız bırakmadı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Yıldız, Felsefe kitapları okumayı tercih ettiğini söyleyerek 6 senedir felsefe okuduğunu ve birinci sınıfı geçemediğini açıkladı. Kitap ve söz yazarı Muhammed Gömük kitapları ücretsiz dağıttığını ve şarkı sözü de yazdığını sözlerine ekleyerek bir dünya starının okuyacağını müjdeledi.
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|15
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