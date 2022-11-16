Mr. Jade Lounge’dan görkemli açılış

11 Kasım'da Ankara Beştepe’de TC. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında görkemli bir açılışla gerçekleşen Mr. Jade Lounge’a iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Avrupa başta olmak üzere birçok yerde yatırımları bulunan Mr. Jade açılışta şöyle konuştu:

“Ülkemi çok seviyorum. Bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Dünya çapında birçok sektörde ilerlesem de yurduma yapmış olduğum yatırımlar beni daha da çok kamçılıyor. O yüzden 2023 yılı itibariyle Türkiye’de 10 tane daha restoran açmayı hedefliyorum. Ve birçok alanda yatırımlarımında devamlılığını göreceksiniz.”