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Moda dünyasına adım attı
İş insanı Kerem Dal'ın İran asıllı moda tarımcısı eşi Naz Nouri Dal, 'Her Secrets' markasıyla tasarladığı kıyafetleri Zorlu Center'da satışa sundu.
Hayatın İçinden 24.10.2022, 13:20 24.10.2022, 13:27 Emrah
İş dünyasının tanınmış ismi Kerem Dal’ın, İran asıllı moda tasarımcısı eşi Naz Nouri Dal, sahip olduğu kültürel mirastan ilhamla yarattığı Her Secrets markasıyla moda yolculuğuna başladı.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Stil sahibi formlar ve eskimeyen silüetlerin başrolde olduğu bir koleksiyon ile sezonu selamlayan Her Secrets, www.hersecrets.co/ web sitesinde ve Zorlu Center Collection Point’teki corner’ında satışa sunuldu.
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