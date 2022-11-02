Minik Kaçmaz Kardeşlerin Dubai’de büyük başarısı

Beş gün süren yarışmanın yetenek, eğitim, kendi kültürünü tanıtma, yöresel kıyafet ve abiye katagorileri bulunuyor.

Ülkemizi temsil eden 5 yaşındaki Elisa Kaçmaz, rakiplerini geride bırakıp “Best Interview 2022”, “Best Walk Tod 2022” ve “Tod Winner 2022” ünvanlarını alırken, 8 yaşındaki ablası Elif Kaçmaz “Style Icon 2022” ve “Best Walk Princess 2022” unvanlarını aldı.