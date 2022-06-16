Minderden podyuma
Son zamanlarda gündemde sıkça konuşulan fitness ve Body Building hem halk hem de sanat camiası tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Sayısız şampiyonlukları ve madalyaları olan Cengizhan Iğdır, ünlü simaları salonunda ağırlayıp, başarılarını ve tecrübelerini dizi setlerine hazırlanan ünlülere ders vererek aktarmaya başladı. Yeni oyuncular ve şarkıcıların vücutlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Iğdır, "Dizilerde ve sahnelerde izlediğiniz birçok ünlü simanın vücutlarını düzelttik, düzeltmeye de devam ediyoruz. Kaslarıyla ekranda boy gösteren çoğu oyuncu, çalışmalarımız sayesinde başarıya ulaştı." dedi.
FİLTRELİ KASLARA İNANMAYIN
Öte yandan göz önündekı çok ünlü bir erkek oyuncunun da sosyal medyada paylaştığı kaslı fotoğrafların makyajla düzeltilmiş olduğunu söyledi. Iğdır, "Ben artık bu işte her detaya hakimim. O yüzden tek bakışla o kasların gerçek mi sahte mi olduğunu anlayabiliyorum" dedi.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
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|38
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