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Metropol İstanbul'da Spor Festivali
Spor İstanbul ve Metropol İstanbul işbirliğiyle düzenlenen Spor Festivali, 30-31 Temmuz tarihlerinde Metropol İstanbul’da sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Hayatın İçinden 27.07.2022, 09:14 tarkan abdullahoğulları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, kenti daha aktif ve enerjik bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spor İstanbul ile Metropol İstanbul’un ortak hazırladığı Spor Festivali 30-31 Temmuz tarihlerinde Metropol İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Ataşehir’deki Metropol İstanbul’da iki gün boyunca açık havada devam edecek etkinlik sporseverlerin buluşma noktası olacak. Fiziksel aktiviteler, workshoplar ve sahne gösterilerin yer alacağı festivalde, katılımcılar Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri eşliğinde spor yapma fırsatı bulacak. Zumba, HIIT Tabata, Pilates, Aero Dans ve Capoera şovlarının yüksek enerjisi hafta sonuna renk katacak. Katılımın ücretsiz olduğu Spor Festivali hakkındaki tüm detaylar Metropol İstanbul sosyal medya hesaplarında yer alıyor.
BENZERSİZ BİR YOGA DENEYİMİ
Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri Metropol İstanbul 2.Kat’ta bulunan X Media Art Museum’da gerçekleştirilecek Immersive Yoga olacak. Türkiye'nin ilk dijital sanat ve yeni medya müzesi X Media Art Museum’da yapılacak Immersive Yoga etkinliği ziyaretçilere benzersiz bir yoga deneyimi sunacak.
FESTİVAL PROGRAMI
30 Temmuz Cumartesi
11:00-11:30 HITT Tabata
12:00-12:30 Dinamik Streching Egzersizi (Yoga)
15:00-15:30 Zumba
16:00-16:30 HITT Tabata
17:00-17:30 Aerodans Workshop
18:00-18:30 Capoera Show
31 Temmuz Pazar
11:00-11:30 HITT Tabata
12:00-12:30 Dinamik Streching Egzersizi (Yoga)
15:00-15:30 Zumba
16:00-16:30 HITT Tabata
17:00-17:30 Spor İstanbul Dans
18:00-18:30 Capoera Show
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açık
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|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|19. Ümraniye
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|2. Altay
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|3. Atletico Madrid
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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