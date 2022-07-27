Metropol İstanbul'da Spor Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, kenti daha aktif ve enerjik bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spor İstanbul ile Metropol İstanbul’un ortak hazırladığı Spor Festivali 30-31 Temmuz tarihlerinde Metropol İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Ataşehir’deki Metropol İstanbul’da iki gün boyunca açık havada devam edecek etkinlik sporseverlerin buluşma noktası olacak. Fiziksel aktiviteler, workshoplar ve sahne gösterilerin yer alacağı festivalde, katılımcılar Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri eşliğinde spor yapma fırsatı bulacak. Zumba, HIIT Tabata, Pilates, Aero Dans ve Capoera şovlarının yüksek enerjisi hafta sonuna renk katacak. Katılımın ücretsiz olduğu Spor Festivali hakkındaki tüm detaylar Metropol İstanbul sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

BENZERSİZ BİR YOGA DENEYİMİ

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri Metropol İstanbul 2.Kat’ta bulunan X Media Art Museum’da gerçekleştirilecek Immersive Yoga olacak. Türkiye'nin ilk dijital sanat ve yeni medya müzesi X Media Art Museum’da yapılacak Immersive Yoga etkinliği ziyaretçilere benzersiz bir yoga deneyimi sunacak.

FESTİVAL PROGRAMI

30 Temmuz Cumartesi

11:00-11:30 HITT Tabata

12:00-12:30 Dinamik Streching Egzersizi (Yoga)

15:00-15:30 Zumba

16:00-16:30 HITT Tabata

17:00-17:30 Aerodans Workshop

18:00-18:30 Capoera Show

31 Temmuz Pazar

11:00-11:30 HITT Tabata

12:00-12:30 Dinamik Streching Egzersizi (Yoga)

15:00-15:30 Zumba

16:00-16:30 HITT Tabata

17:00-17:30 Spor İstanbul Dans

18:00-18:30 Capoera Show