Meriç Küçük Alfie’yi anlattı 

“Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?” sorusunu yanıtlayarak röportajına başlayan Meriç Küçük “Nerede olduğu çok önemli değil ama büyük sofralarda, sevdiklerimle kutlamayı çok seviyorum. Neşeli, lezzetli, yılın en uzun sohbetli sofrası olsun istiyorum ” dedi.

Unutamadığı ve en çok iz bırakan yılbaşı kutlamasını anlatan Küçük “Birkaç sene önce Lidingö’de arkadaşlarımızla bir dağ evinde kutlamıştık yeni yılı. Saatlerce yemek yapmıştık, saatlerce yemiştik, karda göl kenarına yürüyüp havai fişekleri izlemiştik. Filmlerdeki gibiydi” sözleriyle anlattı.

“Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise “Bu sene bir aksilik olmazsa yeni açtığımız restaurantımız Alfie’de gireriz diye düşünüyorum yeni yıla. Kendi evimiz gibi, dostlarımız ve misafirlerimizle daha önce hiç yaşamadığım bir kutlamaya ev sahipliği yapacağım gibi görünüyor” yanıtını veren Meriç Küçük, yılbaşı gecesi için makyaj tercihini şöyle anlattı: “Mutlaka ışıltı kullanırım yılbaşı makyajımda. Işıltılı gözler, sağlıklı bir cilt favorim. Kıyafet tercihime göre kırmızı bir ruj ya da sadece parıldayan pembe görünümlü bir dudak parlatıcısıyla bitişi yaparım” Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşündüğünü anlatan Meriç Küçük “Bazen rahat giyinmeyi sevsem de bu sene özel bir parça giymek isterim. Hem içinde kendimi rahat hissedeceğim, özgürce dans edebileceğim, hem de herhangi bir cumartesi gününden farklı ve özel hissedeceğim bir elbise olmalı” dedi.

2023’e dair bir yeni yıl mesajını sorduğumuz Meriç Küçük “Hayatı güzel kılmak, güzel görmek elimizde, zihnimizde, kalbimizde. Herkese bu güç ile tanışma farkındalığı diliyorum” ifadelerini kullandı.