Marka Danışmanı Yiğit Macit’ten Yeni Yıl Partisi

Dünyanın birçok ülkesinden gayrimenkul yatırımcılarına gayrimenkul yönetimi, emlak yatırımı, geliştirme, mimari ve iç tasarım hizmeti veren Tevfik Nazlı’nın sahibi olduğu Erne International’ın Marka Danışmanı Yiğit Macit, yeni yıl partisi düzenledi.

Partiye hem magazin dünyasının ünlüleri hem de cemiyet hayatının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

Yeni yıl partisine katılanlar arasında Arzu Kunt, Gizem Hatipoğlu ve Tuğçe Dural da yer aldı.

ERNE INTERNATIONAL 48 ÜLKEYE HİZMET VERİYOR

2014 yılında kurulan Erne International, dünyanın dört bir yanındaki 48 farklı ülkeden denizaşırı gayrimenkul yatırımcılarına gayrimenkul yönetimi, emlak yatırımı, geliştirme, mimari ve iç tasarım hizmeti veriyor. Deneyimli bir gayrimenkul şirketi olan Erne International, sektörde edindiği tüm tecrübeler ve yenilikçi vizyonu ile 2019 yılında, Erne Apartments markası ile Service Apartments sektörüne giriş yaparak portföyüne yüzlerce daire ekledi.

Portföyünde yer alan daireleri mobilyalandırarak kısa ve uzun dönem eşyalı daire kiralamak isteyen misafirlerin hizmetine sunan Erne Apartments, konuklarına otel lüksünü ev konforuyla birleştiren bir konaklama deneyimi yaşatıyor. Erne Apartments dairelerinde, A’dan Z’ye bir dairede ihtiyaç duyulabilecek tüm mobilyaların yanı sıra, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, temizlik ekipmanları, ev tekstili ürünleri, kişisel bakım numuneleri bulunuyor.

