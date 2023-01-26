Mandarin Oriental, Türkiye Otelleri’nin Yetenekli Şefleri Türk Mutfağını Yurtdışında Tanıtıyor

Mandarin Oriental Hotel Grup'un Türkiye otelleri Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul ve Mandarin Oriental, Bodrum'un başarılı şefleri, Şubat ayı boyunca Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor.

2 - 3 - 4 - 5 Şubat 2023 tarihlerinde Mandarin Oriental, Doha, 9 -10 -11 Şubat 2023 tarihlerinde Mandarin Oriental Jumeira, Dubai ve 15 -16 -17 Şubat 2023 Mandarin Oriental, Riyadh’da gerçekleştirilecek ve otantik Türk mutfağının zengin lezzet çeşitliliğinin sunulacağı etkinliklerde misafirler özel bir gastronomi deneyim yaşayacaklar.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'un Executive Sous Chef'i Efe Anıl Çetin ve Mandarin Oriental, Bodrum'un Sous Chef'i Ali Akkaya ve ekibinin hazırladığı menüde Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri yer alıyor. Bodrum ve İstanbul’un özel lezzetlerinin yanısıra Türkiye’nin her bölgesinden seçilmiş en özel lezzetlerden oluşan menüde başlangıç olarak Biber Borani, Köpoğlu, Humus, Kısır, Topik, Bodrum Levreği, Enginar Dolması ve Osmanlı Teke Salatası gibi dünyaca ünlü Türk mezeleri yer alıyor. Ara sıcaklarda Türk mutfağı denince ilk akla gelen eşsiz lezzete sahip İçli Köfte, Paçanga Böreği ve Mücver sunuluyor. Ana yemek menüsünde yer alan Levrek Pilaki, Saray Köfte, Yoğurtlu Kebap, Hünkar Beğendi ve Kuzu Tandır ise misafirleri Türkiye’ye doğru bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Geleneksel Türk mutfağının eşsiz tatlıları olan Balkabağı, Zerde, Kadayıf, Katmer ve Baklava misafirlerin beğenisine sunuluyor. Mandarin Oriental, Türkiye Otelleri’nin yetenekli şefleri tarafından oluşturulmuş bu özel menü tüm misafirlere eşsiz bir Türk mutfak deneyimi yaşatacak.

