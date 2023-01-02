Madam Merry Açıldı

Madam Merry markasının kurucusu ve işletmecisi Marka ve İletişim Uzmanı Merve Öztürk, "Ürünlerimizde kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağını kullandık. Kolonya, sabun, el kremi, uyku suyu, parfüm, masaj yağı, masaj yağı esansları yaptık. Ürünlerimiz cilde değdiği zaman alerjen etkisi olmayan tamamen bitkisel özlüler. " bilgilerini verdi.

Ayrıca Merve Öztürk, "Madam Merry markasını gelişirken, aynı zamanda yeni nesil kişisel kozmetik mağazacılık olarak Pek’A’la Kafemizi de geliştirdik. Önümüzdeki süreçlerde de ihracat kısmını geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.