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Madam Merry Açıldı
Türkiye'de ilk olarak tamamen bitkisel, ana hammaddesi piyasadaki tüm zeytinyağlı kozmetik ürünleri arasında zeytinyağı en yüksek oranlı, bitkisel yağlarla geliştirilmiş kozmetik ürünler mağazası “Madam Merry” Bandırma'da açıldı.
Hayatın İçinden 02.01.2023, 11:32 Emrah
Madam Merry markasının kurucusu ve işletmecisi Marka ve İletişim Uzmanı Merve Öztürk, "Ürünlerimizde kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağını kullandık. Kolonya, sabun, el kremi, uyku suyu, parfüm, masaj yağı, masaj yağı esansları yaptık. Ürünlerimiz cilde değdiği zaman alerjen etkisi olmayan tamamen bitkisel özlüler. " bilgilerini verdi.
Ayrıca Merve Öztürk, "Madam Merry markasını gelişirken, aynı zamanda yeni nesil kişisel kozmetik mağazacılık olarak Pek’A’la Kafemizi de geliştirdik. Önümüzdeki süreçlerde de ihracat kısmını geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.
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