Ligne St. Barth Begüm Özer ev sahipliğinde yaza merhaba dedi

Seçkin konuların katıldığı davet, özel ve lezzetli ikramlar eşliğinde misafirlerden tam not aldı. Ligne St Barth’ ın mucizevi özel formüllerinin ve Papaya gibi özel meyve özlerinin kullanıldığı ‘Manikürsüz El Bakımı’ nı deneyimlendiği davete; Siren Ertan, Melis Özer, Nora Kalpakçıoğlu, Hande Can, Hande Tokmak, Ceylan Çapa, Pelin Kaya, Arzu Kunt, Ayşe Burcu Kaya, Ayşegül Kodal, Benan Saraç, Billur Saatçi, Candan Ramazanoğlu, Elif Girgin, Eda Erdoğan, Yağmur Kalyoncu, Ümit Karalar, Şennur Gönül, Sinem Güngör Işık, Serap Sarı, Selcen Kurtis, Reyhan İpekel, Özlem Yılmaz Küçük, Özle Özer, Oya Anlar Onat, Nuray Fenercioğlu, Meral Yazıcı, Nora Kalpakçıoğlu, Nergis Pekuysal, Nazlı Yazıcı, Meltem Tarhancı, İrem Güreli, İlkem Topcuoğlu, İdil Fırat, Hande Tokmak, Hande Sezer Pekcen, Gülay Kamaz, Gizem Hatipoğlu, Füsun Kuran, Fatma Semiz, Ezgi Kural, Esra Şeker, Gülşah Çınar, Deren Karaca, Deniz Günay gibi isimler katıldı.





33 yıl önce St. Barth adaları üzerinde kurulmuş olan ve dünya çapında oldukça önemli bir üne sahip Ligne St. Barth markası, doğanın eşsiz ruhundan esinlenerek üretilen ve güzellik tutkunlarına sunulan yüz bakım, vücut bakım, parfüm çeşitleri, duş jelleri ve bronzlaştırıcı gibi ürünlere sahip. Ligne St Bart’ın lüks cilt bakım ürünleri ve özel güzellik ritüellerini Begüm Özer ev sahipliğinde tanıtıldığı davet cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimlerini ağırladı.