Levon Kordonciyan'dan Anlamlı Bağış

Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimlerin terziliğini yapan Kordonciyan ailesinin bugünkü temsilcisi Levon Kordonciyan, ülkemizin yaşadığı felaketin ardından deprem bölgesine yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi.

Levon Kordonciyan, 2023 yılı içerisinde yapacağı “Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi”, “Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi” ve özel günlerde yapacağı projelerinin tüm gelirini depremzede ailelere bağışlayacağını açıkladı.

