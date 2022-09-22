Kyani'den sonbahara merhaba!

1000’in üzerinde davetlinin katıldığı gecede, Kyani ve Clubsporium Yönetimi, Kyani İş Ortakları, Clubsporium Akatlar ve Bostancı Üyeleri, İş Dünyası, Spor,TV, Basın, Sanat ve Cemiyet Hayatından Özel Konuklar biraraya geldi.

Sağlıklı Beslenme, Spor ve Gıda Takviyesi Kullanımının öneminden bahsedildi. Konuklar yaz sonrası işe ve spora dönüş üzerine keyifli sohbetler yaparken, Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından Ece Seçkin konseri ile eğlendi.

Hande Sarıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede, dünyaca ünlü beslenme ve fitness uzmanı Mark Macdonald da bir konuşma yaparak katılımcılara daha iyi bir yaşam için düzenli spor , sağlıklı beslenme ve Kyani gıda takviyelerini kullanımının öneminden bahsetti.

Gecede Ece Seçkin’in vermiş olduğu konser ile eğlenen katılımcılar, Kyani Genel Müdürü Ersin Arısoy ve Kyani Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Groppe’den Kyani Türkiye’nin Spor ve İyi Yaşama yönelik yaklaşım ve stratejisini öğrendiler. İş Ortakları arasında geniş bir doktor kitlesi bulunduran Kyani, yeni iş birliklerinde spor merkezlerine verdiği önemden bahsetti. İyi Yaşam Üçgeni olarak adlandırdığı düzenli spor, sağlıklı beslenme ve gıda takviyeleri kullanımı stratejisi ile yola çıkan Kyani’nin iş ortakları ve müşterileri arasında sporu hayat felsefesi haline getirmiş pek çok kişinin bulunduğundan bahseden Ersin Arısoy’a, Clubsporium üst yönetimi de konuşmaları ile eşlik etti. Clubsporium Pazarlama ve İletişim Direktörü Nazlı Uzunoğlu Karadeniz, Clubsporium’un sadece Türkiye’nin en köklü spor merkezlerinden biri değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olduğundan ve şimdi spora gönül vermiş olan üyelerine Kyani ürünlerini sunmanın mutluluğundan bahsederken, Kyani’ye ‘Ailemize Hoş Geldiniz!’ dedi.

Ayrıca geceye katılan ünlü konuklardan; Akasya Asıltürkmen, Ebru Uygun, Arzu Kunt, Arzu Özal, Neslihan Kozanoğlu, Jülide Önengüt, Ebru Sanver, İris Naz-Ayşegül Kayabay, Aypen-Ahmet Telci, Beste Korkmaz, Eda Çetin partiden büyük keyif alarak ayrıldılar.