Kutupyıldızı Beauty ünlü isimlerle birlikte yıl dönümünü kutladı

Güzellik sektöründeki hatalı işlem ve danışan mağduriyetine son vermek amacıyla sağlık ve tüketici hukuku uzmanı Avukat Elif Kutupyıldızı ile cilt bakım ve güzellik uzmanı Aylin Kutupyıldızı kardeşler tarafından kurulan “Kutupyıldızı Beauty” Yıl Dönümünü verdiği özel davetle kutladı. Nişantaşı’nın en şık ve steril güzellik merkezlerinden biri olan Kutupyıldızı Beauty’nin ünlü isimler katılımıyla gerçekleşen davetinde Avukat Elif Kutupyıldızı’nın doğum günü kutlaması da yapıldı.

Davete katılanlar arasında eski manken ve oyuncu Ece Gürsel de vardı. Muhabirlerle kısa süre sohbet eden Gürsel "Bu güne kadar çok fazla güzellik hizmeti alan biri değilim yüzümle ilgili nadir 6 ayda senede bir yüzeysel bir bakım yaptırıyorum vücut bakımlarına daha çok önem veriyorum cildime çok iyi bakıyorum kozmetik içeren hiç bir ürünü kullanmıyorum. Her zaman organik ürünler kullanıyorum mesleğe başladığımdan beri botoks dolgu hiç yaptırmadım geçmişte dudak dolgusu yaptırdığım olmuştu ama henüz diğerlerine ihtiyaç duymadım.'' dedi.

ALERJİK BİR BÜNYEM VAR

Eski manken 25 yıldır hiç değişmiyorsunuz sorusuna ise ''Benim tek kötü olayım beslenme konusunda sıkıntı yaşıyorum çok alerjik bir bünyem var çok yoğun çalıştığım için benzin istasyonunda kapalı ürünler sandviçler diyet ürünler bana çok zarar vermeye başladı . Bugün daha yeni bir diyetisyenle anlaşıp eve gönderilen diyet ürünlerine başladım . Glutensiz beslenmem gerekiyor alerjik bir bünyem var. Aklınıza gelecek her şeye alerjim var. beslenmeyi halledersem daha sağlıklı hale geleceğim hep spor yapıyorum, onun haricinde genetik anne babadan kalan bir miras yüz güzelliği '' şeklinde cevap verdi. Gürsel estetik sorularına ise ''Burnum göğsüm estetik bu zaten biliniyor ama çok uzun zamandan beri yaptırmadım. Belki önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulursa neden yaptırmayayım'' dedi.

DİZİ TEKLİFLERİNE AÇIĞIM

7 yıldır tiyatro ile uğraştığını söyleyen Ece Gürsel ''Yeni bir oyunumuz var. Bu yıl yine yeni bir oyun ile başlayacağız. İyi bir dizi teklifi gelirse oynarım ama tek bölümlük geliyor en az 10 bölümlük olmalı ki beni de cezbetsin pandemi döneminde bir kaç dizi takip ettim sadakatsiz i izledim sefirin kızı güzeldi . yakın zaman da ''Gecenin Ucunda'' yı bekliyorum Neslihan ile Kadir in işlerini çok beğeniyorum' dedi. Gürsel aşk hayatı ile ilgili ise ;''Hayatım da hala biri yok hala yalnızım iyiyim böyle kısmet bekarlık sultanlıktır. Güzel bir hayat arkadaşı tabi ki istiyorum ama henüz öyle bir yol arkadaşı çıkmadı karşıma bakalım Allah büyük'' dedi.