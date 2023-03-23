Kütahya Porselen Yeni Nesil Koleksiyonlarıyla Fsummıt’te Tasarım Gücünü Ortaya Koydu 

Turizm ve gastronomi sektörlerinin ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak, ülkemizin destinasyon olarak markalaşmasında gastronomi turizminde destinasyon çekicilik unsurunu ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, yüzlerce sektör profesyonelini Antalya’da bir araya getirdi.



Tasarımlarıyla dünya mutfaklarına imzasını atan Kütahya Porselen, “Hep Birlikte: Destinasyon & Markalaşma” temasıyla, 20-21 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenen zirvede gastronomi sektörüne yönelik en yeni koleksiyonlarını sektör ile buluşturdu.





İŞLEVSELLİĞİ ÇAĞDAŞ BİR TASARIM ANLAYIŞI VE ESTETİKLE BULUŞTURAN KOLEKSİYONLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Doğadan Esinlenen Koleksiyonlar

Kütahya Porselen’in gastronomi sektörünün ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı en yeni koleksiyonlarından biri olan ve ses dalgalarının oluşturduğu titreşimlerden esinlenerek tasarlanan Panio, yemeğe sessiz bir senfoninin eşlik ettiği hissi ile kullanıcıya eşsiz bir yemek deneyimi sunmayı amaçlıyor.



Deniz dalgaları ve kum taneciklerinden esinlenerek tasarlanan Organik koleksiyonu, doğanın sonsuz döngüsünü cömertçe sofralara taşıyor. Her üründe farklılaşan reaktif sır uygulaması ile elde yapılmış hissi veren koleksiyonun her bir ürünü tek ve benzersiz.

Yepyeni bir Deneyim: WABİ SABİ

Doğal taş görünümü ile elde yapılmış hissi veren, siyah ve beyaz mat sırları ile huzur ve dengeyi hissettiren Wabi Sabi, yemek ritüeline farklı bir deneyim katıyor.



Enerjik ve Renkli Koleksiyon

Dairesel ve kare olmak üzere iki form seçeneği sunan, ayrıca kapakları sayesinde yiyecekleri kolayca saklama imkânı sağlayan Fit serisi, işlevselliği ve enerjik renkleri ile sunumları farklılaştırıyor.

Zamansız Koleksiyonlar

Antropoloji koleksiyonu, zamansız ve otantik seçenekler arayan kullanıcıların isteklerini rölyefli dokunsal yüzeyi ile karşılıyor.





Forza koleksiyonu, yalın formuna eklenen görsel derinliğiyle şık; enerjik ve trend renkleri ile neşeli ve bir o kadar pratik sofralar hazırlamaya imkan tanıyor.

Ürün ve desen çeşitliliği ile farklı dünya mutfaklarına da hitap eden, sayısız sunum imkânı sunan Corendon koleksiyonu sürdürülebilir çözümler sunuyor. Reaktif sır uygulamasının kullanıldığı yeni renkleri ile Crouton sofra takımına derinlik katıyor.

Etkinlikte Kütahya Porselen’in birbirinden özel yeni koleksiyonlarının yanı sıra ödüllü tasarımları Galaxy, Aura, Chef Taste Of, Raisu, Cookwell fırın kapları, Porflame ve bunlara ek olarak kahve kategorisinde Crash, Favo, Pilea gibi koleksiyonları da katılımcılarla buluştu.

Etkinlikte NG Grup Gastronomi Direktörü Şef Rafet İnce de bilgiler paylaştı. Dünyaca ünlü şefleri, turizm ve gastronomi profesyonellerini ağırlayan FSUMMIT’de önemli paneller de gerçekleşti. NG Grup Gastronomi Direktörü Şef Rafet İnce de “HORECA Sektöründe Doğru Gıdaya Ulaşabilmede Şeflerin Etkileri” paneline konuşmacı olarak katıldı.



