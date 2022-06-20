Kraliyet Masasında bir Türk

İngiltere Kraliçesi II Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Phlip’in oğlu olan Wessex Dükü Prens Edward, 99 yaşında hayata veda eden babası Prens Phlip’in yüz yıllık hayat hikayesini anmak için Old Royal Naval Sarayında dünyanın seçkin isimlerinin katıldığı özel bir tören düzenledi. Törene, Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin, Prens Edward'ın özel davetlisi olarak katıldı.

Yurtiçi ver yurt dışında birçok ülkede eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atan Gültekin, etkinliğin yapıldığı sarayın girişinde askeri tören eşliğinde Wessex Dükü Prens Edward tarafından karşılandı. Gala Yemeği’nde ise özel konuk olarak, Wessex Dükü’nün masasında misafir edildi ve yanında oturdu.

Dünyanın bir çok ülkesinden seçkin konukların yer aldığı Gala Yemeğinde, Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatı ve anıları anlatıldı. HRH Wessex Dükü konuşmasında babası Prens Philip'in olağanüstü yaşamını özetleyerek, Edinburgh Dükü Ödül programı ve mirası hakkında duygularını paylaştı. Konuşması sırasında, Duke of Edinburgh vakfının önemli destekçilerinden olan ve bu gecenin hayata geçmesini sağlayan 'World Fellowship Benefactor' oluşumunu anlatan Prens Edward, bu oluşumda eğitime katkıları nedeniyle Mehmet Gültekin'e teşekkür etti. Hayırsever işadamının gençlere ve eğitime olan tutkusunun, ilham kaynağı, örnek bir davranış olduğuna dikkat çekerek, kendisinden minnetle bahsetti.

Gültekin bu etkinlikte Prens Edward’ın konuşması sırasında kendisinden söz edilmesi ve çok özel konuklar arasında onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Köklü bir eğitim geleneğine sahip İngiltere ile kurdukları eğitim bağı aracılığıyla, ülkemiz gençlerinin global dünyada kendine yer bulabilmelerine katkı sağlamaktan duyduğu manevi hazza paha biçilemeyeceğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Prens Edward İstanbul seyahati sırasında Tarabya İngiliz Okulları’nı ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmişti.

