Kiracı ve Mülk Sahipleri Tüm İşlemleri E-Devlet Hesapları Üzerinden Yapacak

Emlak pazarlamada yeni bir dönem başlıyor. Dijital ortamda ve e-devlet hesapları üzerinden gerçekleşecek olan kiralama hizmetlerinde hedef, sektöre zarar veren merdiven altı komisyonculuk adı altında simsarlık yapan kötü niyetli kişilerin faaliyetlerine dur demek.

Emlak sektöründen çok sayıda temsilciden görüş alınarak hazırlanan uygulama için hazır olduklarını söyleyen CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu 'Dijitalleşme sürecinde e-devlet ağırlığını görmek hem alıcıya, hem de satıcı ve kiralayana güven veriyor" dedi.





İLAN SAHTECİLİĞİ SON BULMALI

Sektöre zarar veren ve yıllardır kiracı ve kiralayan vatandaşlar arasında simsarlık yaparak eğitimsiz kişilerin sahte ilanlarla binlerce kişiyi mağdur ettiğine dikkat çeken CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu şu bilgileri verdi; "Biz yıllardır tüm paydaşlarımıza önce güven sunuyoruz. Sektörde kiracı ve mülk sahibine güven veren tüm kurum ve kuruluşlara yeni uygulamaya destek vermeye davet ediyoruz. Yıllardır olmayan konutları satanlar, kiraya verenler, onlarca kişiye aynı evi satarak piyasaya en büyük zararı verenlere artık dur diyelim. Emlak sektöründe tüm şirket ve kişiler bir banka kadar güvenilir olmalı. CEESS Global olarak teknolojik altyapımız yeni uygulamaya hazır. Elektronik ortamda yapılacak olan kiralama süreci ile piyasayı zor durumda bırakan kötü niyetli aracıların devri sona erecek."



E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRALAMA NASIL OLACAK

E-devlet üzerinden tarafları dijital ortamda buluşturacak olan kiralama yöntemi 2024 yılında resmen başlayacak. Sürece aracı kurumlar da dahil edilerek kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak. Uygulama ile kiralama sürecinde risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.