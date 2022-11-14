Kendi tasarımıyla göz kamaştırdı

Özel kiralanan uçakla Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan konukların geldiği düğüne İstanbul sosyetesi de büyük ilgi gösterdi.

Düğüne iş adamı eşi Kerem Dal ile katılan moda tasarımcısı Naz Nouri Dal, kendi tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Kendi markası Her Secrets’in yeni sezon koleksiyonundan bir tasarım seçen ünlü modacı, gece boyunca kadın konukların ilgi odağı oldu.

Naz Nouri Dal - Burcu Özüyaman - Rachad Guandour - Kerem Dal

