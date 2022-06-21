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Kansersiz Yaşam Derneği’nin Gülümsesen Şenliği’nde yine çocukların yüzü güldü

Kansersiz Yaşam Derneği’nin (KAYD) kanser hastası çocuklar ve aileleri için yaptığı geleneksel GülümseSEN Bahar Şenliği geçtiniz günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Yeni Bir Yaşam etkinlik alanında 350 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi.

Hayatın İçinden 21.06.2022, 21:40 Emrah
Kansersiz Yaşam Derneği’nin Gülümsesen Şenliği’nde yine çocukların yüzü güldü

KAYD Gençlik Komitesi ve Sosyal Komitesi tarafından yapılan; çocukların morallerini yükseltmeyi, doğa içinde oyuncak ve etkinliklerle onları buluşturarak motivasyonlarını artırmayı amaçlayan şenlikte minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Yıl içinde tedavilerinden dolayı yaş günlerini kutlayamayan çocuklar için doğum günü pastaları kesildi.

Oyuncu Çağrı Atakan’ın katılımı, şarkıcı Ege Balkız’ın şarkı performansı, uçurtma atölyesi, şişme oyuncaklar, sihirbaz, karaoke, sanat atölyeleri, spor, yoga, nefes çalışmalarıyla dolu geçen günde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Hedefimiz daha çok çocuğa dokunabilmek

KAYD Başkanı Dida Kaymaz “Dernek olarak yıl içinde birçok etkinlik yapıyoruz, ancak GülümseSEN Şenliği bizim en önemli etkinliğimiz, çünkü tüm günü hasta çocuklarımızla ve aileleriyle bir arada geçirebiliyoruz ve onların mutluluklarına şahit oluyoruz. Hedefimiz her seferinde daha çok çocuğa ve aileye dokunabilmek, onların gülümsemesine şahit olabilmek. Bizi daha fazla ne mutlu edebilir?” diyerek günün önemini anlattı.

Özden Pelister, Pelin Erbil, Emel Bilenoğlu, Aydan Kuyulu, Betül Sever Öztürk, Nergis Pekuysal, Gamze Orman, Tuğba Taş, İlkem Topçuoğlu, Deniz Şişman, Zeynep Yılmaz, Begüm Özer, Bahar Atay gibi birçok gönüllü ve kurum çocuklar için bugünü unutulmaz kıldılar.

#Kansersiz Yaşam Derneği #Magazin #Snobmagazin
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