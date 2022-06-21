Kansersiz Yaşam Derneği’nin Gülümsesen Şenliği’nde yine çocukların yüzü güldü
Kansersiz Yaşam Derneği’nin (KAYD) kanser hastası çocuklar ve aileleri için yaptığı geleneksel GülümseSEN Bahar Şenliği geçtiniz günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Yeni Bir Yaşam etkinlik alanında 350 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi.
KAYD Gençlik Komitesi ve Sosyal Komitesi tarafından yapılan; çocukların morallerini yükseltmeyi, doğa içinde oyuncak ve etkinliklerle onları buluşturarak motivasyonlarını artırmayı amaçlayan şenlikte minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Yıl içinde tedavilerinden dolayı yaş günlerini kutlayamayan çocuklar için doğum günü pastaları kesildi.
Oyuncu Çağrı Atakan’ın katılımı, şarkıcı Ege Balkız’ın şarkı performansı, uçurtma atölyesi, şişme oyuncaklar, sihirbaz, karaoke, sanat atölyeleri, spor, yoga, nefes çalışmalarıyla dolu geçen günde çocuklar doyasıya eğlendiler.
Hedefimiz daha çok çocuğa dokunabilmek
KAYD Başkanı Dida Kaymaz “Dernek olarak yıl içinde birçok etkinlik yapıyoruz, ancak GülümseSEN Şenliği bizim en önemli etkinliğimiz, çünkü tüm günü hasta çocuklarımızla ve aileleriyle bir arada geçirebiliyoruz ve onların mutluluklarına şahit oluyoruz. Hedefimiz her seferinde daha çok çocuğa ve aileye dokunabilmek, onların gülümsemesine şahit olabilmek. Bizi daha fazla ne mutlu edebilir?” diyerek günün önemini anlattı.
Özden Pelister, Pelin Erbil, Emel Bilenoğlu, Aydan Kuyulu, Betül Sever Öztürk, Nergis Pekuysal, Gamze Orman, Tuğba Taş, İlkem Topçuoğlu, Deniz Şişman, Zeynep Yılmaz, Begüm Özer, Bahar Atay gibi birçok gönüllü ve kurum çocuklar için bugünü unutulmaz kıldılar.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31