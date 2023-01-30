Kahve Tutkunları İçin En Güzel Sevgililer Günü Hediyesi Jumbo’da

Beyaz ve bej renklerin hakim olduğu; modern tarzı ile konumlandığı her noktada farklı bir dokunuş yaratmayı hedefleyen JumboXHomend mochapot, süt köpürtme fonksiyonu ve 4 farklı kahve programı ile lezzetli kahveler hazırlıyor. Jumbo, espresso, macchiato, cappuccino ve latte gibi kahveleri evinde sunmak isteyenlere ya da kahve tutkunu sevdiğine özel bir hediye arayanlara yeni ve şık bir alternatif sunuyor.

Dekoratif tasarımlarıyla sofra ve mutfaklarda fark yaratan Jumbo; uzun sohbetlere aracılık, sıcak gülümsemelere eşlik eden kahve keyfini Joy Pot ile bir üst seviyeye taşıyor. Jumbo’nun zamansız çizgisi ile Homend’in küçük ev aletlerindeki deneyimini buluşturan yeni mochapot, evleri 3.dalga kahveciye dönüştürüyor. Kahve ve süt köpürtme pot’unu elektrikli tek bir ısıtıcı gövde üzerinde buluşturan özel tasarım; beyaz ve bej renkleri taşıyan zamansız çizgileriyle de damaklar kadar göze de hitap ediyor.

Sahip olduğu farklı hazır pişirme programıyla, latte, espresso, cappuccino veya macchiato’yu tam kıvamında hazırlayan Joy Pot, sürekli yüksek ısı basıncıyla kahveyi yavaş yavaş demlerken, tadını da koruyor. Lezzetli birçok çeşit İtalyan kahvelerini en pratik şekilde hazırlamaya yardımcı olan Joy Pot süt köpürtme modu sayesinde, sütü 3 farklı ısıda hazırlayarak gerçek kahve lezzeti sunuyor.

Özenle tasarlanan Joy Pot kompakt tasarımı, paslanmaz çelik malzemesi ve kullanım kolaylığı sunan dokunmatik yüzeyi ile Sevgililer Günü’nde unutulmaz anılara bir yenisini daha ekleyecek.

JumboXHomend Joy Pot ve daha bir sürü hediye önerisi Jumbo mağazalarında ve jumbo.com.tr’de

