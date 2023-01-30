Kahve Tutkunları İçin En Güzel Sevgililer Günü Hediyesi Jumbo’da
Birlikte olmanın değerini şık tasarımlarıyla vurgulayan Jumbo’nun, Homend’in küçük ev aletlerindeki tecrübesi ile buluşturarak tasarladığı Joy Pot kahve makinesi, kahveseverleri yepyeni bir kahve deneyimine davet ediyor.
Beyaz ve bej renklerin hakim olduğu; modern tarzı ile konumlandığı her noktada farklı bir dokunuş yaratmayı hedefleyen JumboXHomend mochapot, süt köpürtme fonksiyonu ve 4 farklı kahve programı ile lezzetli kahveler hazırlıyor. Jumbo, espresso, macchiato, cappuccino ve latte gibi kahveleri evinde sunmak isteyenlere ya da kahve tutkunu sevdiğine özel bir hediye arayanlara yeni ve şık bir alternatif sunuyor.
Dekoratif tasarımlarıyla sofra ve mutfaklarda fark yaratan Jumbo; uzun sohbetlere aracılık, sıcak gülümsemelere eşlik eden kahve keyfini Joy Pot ile bir üst seviyeye taşıyor. Jumbo’nun zamansız çizgisi ile Homend’in küçük ev aletlerindeki deneyimini buluşturan yeni mochapot, evleri 3.dalga kahveciye dönüştürüyor. Kahve ve süt köpürtme pot’unu elektrikli tek bir ısıtıcı gövde üzerinde buluşturan özel tasarım; beyaz ve bej renkleri taşıyan zamansız çizgileriyle de damaklar kadar göze de hitap ediyor.
Sahip olduğu farklı hazır pişirme programıyla, latte, espresso, cappuccino veya macchiato’yu tam kıvamında hazırlayan Joy Pot, sürekli yüksek ısı basıncıyla kahveyi yavaş yavaş demlerken, tadını da koruyor. Lezzetli birçok çeşit İtalyan kahvelerini en pratik şekilde hazırlamaya yardımcı olan Joy Pot süt köpürtme modu sayesinde, sütü 3 farklı ısıda hazırlayarak gerçek kahve lezzeti sunuyor.
Özenle tasarlanan Joy Pot kompakt tasarımı, paslanmaz çelik malzemesi ve kullanım kolaylığı sunan dokunmatik yüzeyi ile Sevgililer Günü’nde unutulmaz anılara bir yenisini daha ekleyecek.
JumboXHomend Joy Pot ve daha bir sürü hediye önerisi Jumbo mağazalarında ve jumbo.com.tr’de
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|21
|39
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|19
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6