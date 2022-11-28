Kadir Yücelbaş yine ödüllendi

5.Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesinde Yılın en iyi uluslararası şirketler grubu Yücelbaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yücelbaş layık görüldü. Kadir Yücelbaş'a ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan verdi.