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Kadir Yücelbaş yine ödüllendi
Yücelbaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yücelbaş, 5. Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesinde Yılın en iyi uluslararası şirketler grubu ödülünü aldı.
Hayatın İçinden 28.11.2022, 16:42 Emrah
5.Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesinde Yılın en iyi uluslararası şirketler grubu Yücelbaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yücelbaş layık görüldü. Kadir Yücelbaş'a ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan verdi.
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