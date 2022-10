KADES uygulamasına The Bodrum Cup’tan tam destek

Kadınların bir tehlikeyle karşı karşıya kalması söz konusu olduğunda tek tuşla konum bilgisinin paylaşılmasını ve 112/115/156 acil çağrı merkezlerine öncelikli olarak ihbar iletilmesini sağlayan KADES uygulaması, teyit aranmaksızın ilgili birimlerin duruma acil olarak müdahale etmesini sağlıyor. Bu sayede de söz konusu riskli durumlarda ve anlarda güvenlik/destek en kısa süre içerisinde ulaştırılıyor. Toplumda özellikle kadının güvenliğini artırmaya yönelik olarak geliştirilen uygulamanın kullanımının yaygınlaşması adına ise American Hospital The Bodrum Cup'ta farkındalık odaklı çalışmalar gerçekleştiriliyor.



15 – 22 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilen festival boyunca birçok farklı alanda ve etkinlikte KADES'in tanıtımı yapılacak. 16 Ekim'den başlayarak festivalin son gününe kadar Bodrum Belediye Meydanı'nda misafirlere kapılarını açan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'nda KADES bilgilendirme masasına yer verilecek. Bilgi masası ayrıca festivalin son günü olan 22 Ekim'de Ağanlar Tersanesi'nde yapılacak Athena Konseri'nde de kurulacak.



Festival kapsamında Akdeniz'in, Bodrum'un ve yarışların tarihinin yakından tanınması adına çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'nda yer alan ekranlarda KADES uygulamasının tanıtım filmleri gösterilecek. Tek bir dokunuşla hızlıca ihtiyaç olan yere teyit alınmadan yardım gelmesini sağlayan uygulama ise AppStore ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir.



Görkemli bir farkındalık çalışmasına imza atılacak

KADES'in American Hospital The Bodrum Cup boyunca tanıtımına yönelik olarak görkemli bir farkındalık çalışması hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, uygulamanın dikkat çekici bir görseli ile birlikte rüzgara yelken açacak. Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, yarış köyüne ve konser alanına girişlerde kullanılacak QR koda, KADES uygulaması için bir yönlendirme tanımlanacak.