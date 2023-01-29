Flaş HaberEmre Altuğ Bu Fotoğrafa Ne Cevap Verecek?
Son Dakika
JCI İstanbul'da Yeni Dönem
2023 yılına #furthertogether #birliktedahaileri sloganı ile başlayan JCI İstanbul’un 2023 yılı dönem başkanı İhsan Berk Ener seçildi.
Hayatın İçinden 29.01.2023, 19:56 Emrah
JCI İstanbul 2023 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 2023 yılına #furthertogether #birliktedahaileri sloganı ile başlayan JCI İstanbul’un 2023 yılı dönem başkanı İhsan Berk Ener seçildi.
İhsan Berk Ener, Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine önemli bir görevi değerli ekip arkadaşlarıyla birlikte üstlenecek olmanın gururunu ve heyecanını paylaştığını ifade etti.
Daha önce JCI Türkiye’de Toplumsal Projeler Direktörü olan Üstün Patent’in kurucusu Özlem Arslan Kart ise yeni dönemde Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|27
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Real Valladolid
|19
|20
|17. Cadiz
|19
|19
|18. Getafe
|19
|17
|19. Celta Vigo
|19
|18
|20. Elche
|19
|6