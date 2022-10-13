İstanbul Komedi Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü “İstanbul Komedi Festivali” şehre bu yıl beşinci kez kahkahayı getirecek.





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Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.

Demet Akbağ, Şener Şen, Ali Poyrazoğlu, Gani Müjde, Sunay Akın, Zafer Algöz & Can Yılmaz, Berfu & Eser Yenenler, İngiltere’nin en büyük ve en iyi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherland, Rus komedyen Denis Smirnov, Oya Başar ve Begüm Birgören, Gır Gır Stand Up Gecesi, Doğu Demirkol, Yasemin Şefik, Mesut Süre, Geveze, Dinçer Güner, Meltem Parlak, Lesli Karavil, Semaver Kumpanya, Yunus Günçe, Farah Coppola & Betal Özay, Çok da Fifi Stand-Up, Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil gibi isimlerinin yanı sıra Beşiktaş’ta Kortej, Vapurda Kahkaha Yogası gibi interaktif etkinlikler, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2 ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde.

İstanbul Komedi Festivali 5. Yılında, ilk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla da çok konuşulacak; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in “Estetik Sohbetler” adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise, İstabul Komedi Festivali boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

FESTİVALİN ÇOCUK YÜZÜ

Festival çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına, atölyelere ev sahipliği yapıyor. Jazz For Kids, Kahkaha Yogası, Çinyo ile Markonyo, Lıkır’ın Doğum Günü Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu, Onur Erol Kids Club, İyilik Ağacı tiyatro oyunu kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında.

Dopdolu programı ile İstanbul Komedi Festival’i mizahin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini seyircisi ile buluşturacak.

Festival, Maximum Kart ana sponsorluğunda 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında.