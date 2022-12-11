İstanbul'da dövüş tarihi yazıldı 

Dövüş sporları üzerine önceki akşam İstanbul'da tarih yazıldı. Yüzlerce ünlü sanatçı, sporcu ve iş insanı Fenerbahçe Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda Mega Fight Arena organizasyonundaydı. Burak Mataracı ve Birol Topuz’un düzenlediği Jaff Group’un ana sponsoru olduğu etkinlik adeta İstanbul’u yerinden salladı. Kemik kıran lakaplı Errol Zimmerman taşıdığı lakabını dün gece sergiledi ve rakibinin ayağını kırdı.

Tuğba Özay, Nagehan Karadere, Tülin Şahin, Bülent Çetinkaya ,Tayfun Kandemir, Mehmet Aras, Buray, Ali Barıs Lek, Nur Tatar, Perviz Abdulhaliyev, Burak Tuncer gibi isimler dün gece organizasyonda yer aldı. Uzun aradan sonra tekrar dövüş dünyasının 2 büyük ismi Birol Topuz ve Bilgehan Demir Mega Fight Arena için geri döndü. Şimdi sıradaki gözler Mega Fight Arena’nın 2. etkinliğinin ne zaman yapılacağına çevrildi. Dövüş organizasyonuna katılan davetliler keyifli anlar yaşadı.

Tülin Şahin, “Ben bugün ödül vermeye geldim. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Her şey yolunda” dedi. Boks yaptığını da söyleyen manken, “Spor salonunda eğitim alıyorum” dedi.

Tuğba Özay, “Heyecan dorukta. Bizde Nagihan ile iki Survivor olarak desteklemeye geldik. Herkese başarılar. Hak eden kazansın” dediler. Bu işin deli işi olduğunu söyleyen Özay, “Görüyorum tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Şiddete karşıyız ama izlemesini seviyoruz. Keyifle izleyeceğiz” diyerek salona geçtiler.

Şarkıcı Buray da gecedeydi. Buray, “Keyifle izlemeye geldik. Bende amatör olarak King Boksla uğraşıyorum. İlgimi çeken bir alan” dedi. Yeni projesinden bahseden şarkıcı, “Tema vakfı ile bir projemizi hayata geçirdik. Her şey çok güzel. Uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir projeydi. Bütün gelirin ağaç olarak tema vakfına bağışlıyoruz” dedi

