İş insanı Teoman Mutlu doğum gününü dostlarıyla kutladı

Amerika ve Türkiye’de yaptığı işler ile adından söz ettiren Teoman Mutlu, yeni yaşını geçtiğimiz gün Yeniköy’de kutladı. Gectigimiz aylarda Kuveytli model Rawan ile Bebek’te el ele görülen ünlü iş insanı Teoman Mutlu’ya doğum gününde Esra Aslan ve Naz Kamasak gibi birçok ünlü isim eşlik etti.