İran’da neler oluyor, ne yaşandı? Astrolog Zeynep Özge yorumladı

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı. Tahran yönetimi aleyhine ve “Diktatöre ölüm”, “Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim” şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi, sosyal medyada saçlarını kestiler ve sokaklarda başörtülerini ateşe attılar. Biliyorsunuz ki Tahran yönetimi sadece İran vatandaşlarına değil, ülkeye gelen yabancı kadınların da kılık kıyafetlerine müdahalede bulunuyor. Ülkeye giriş yapan yabancı kadınlar, başörtüsü takmak zorunda bırakılıyor.

İran’ da bir kaç gündür yaşanan bu olaya astrolojik olarak bakalım;

Öncelikle olayların yaşanma anı yani ‘olay anı haritaları ‘ bize çok güzel bilgiler verir.

Ay koç burcunda ve son derecelerde yani açısız, halkın göstergesi aydır. Koç burcu bir yeniliğin, ilkin ve halkın sabrının taşacağını gösterirken , plüto ile karesi aslında eskiden de yaşadığı bir devrimi yaşayacak diyor İran... İran da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Aslında saldırgan kadınları da gösterir bu olay ve o saçlarına kıyan kadınlar o makası ‘ahlak bekçileri’ne de uzatmaktan çekinmeyecektir Durdurulması zor bir günde başladı bu savaş.

Bu olay büyür, destek veren – vermeyen ülkeler olarak siyasi bir mesele haline gelir. Daha çok haber okuruz bu olayla ilgili ve şok oluruz. İran’daki bu olay çok sayıda kadını ayağa kaldıracaktır. Diğer ülkelerden de Venüs de devrede çünkü. Kadınlar ötekileştirilmekten, dışlanmaktan, hizmet beklentisinden bıktı. Hayatta her şey bu kadar değişmişken kadının rolü ve beklentisinin aynı kalması artık tüm dünyada ki kadınları ayağa kaldıracağa benziyor. Bu İslam ile ilgili bir takım şeylerinde değişeceğini düşündürüyor bana Jüpiter Koç burcunda çünkü... Dini konularda (Jüpiter) Yenilikler (koç). ..

Ve Merkür terazi ile tam karşıt olduğu gün ölmesi de tesadüf değil. O sustu herkes onu savundu. Merkür (konuşmak) terazi(savunmak)

Jüpiter ise olayları büyütendir, kitlelere yayandır, diğer ülkeleri de tek bir eylem için bir araya getirendir. Ve bu iki gezegenin retro olması da bu olayların benzerlerinin yaşanacağını olayda daha çok protesto göreceğimizi gösterir. Hem kadınların hem ahlak polislerinin.

Son olarak eklemek isterim:

Frida Kahlo der ki; Ahlak ve namus deyince sadece kadından konuşmaya başlayan herkes,ahlaksız ve namussuzdur. Frida Kahlo "Ahlak, namus deyince sadece kadından konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur."

Nietzsche : Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu o’dur.

Sevgilerimle

Astrolog Zeyn