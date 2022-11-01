İngiltere’de 3 ödül alarak geceye damga vurdu

Londra'da düzenlenen törende ödül, Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi mimar Cüneyt Darı’ya takdim edildi. Darı, hotel projesinde Selectum Esenzia Projesi, Residancal ve villas projesinde Villa Del Arte Apartment ile Breeze House projeleri “En İyi Tasarım” ödülüne layık görüldü.

ÜLKEMİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYDUM

15. uluslararası ödülünü İngiltere'de almanın mutluluğunu yaşayan Cüneyt Darı, "Londra'da yapılan bu uluslararası ödül töreninde öncelikle Türk bir tasarımcı olarak ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Dünyanın en iyi mimarları ile yarışıp başarmak bize daha iyisini yapma hırsı veriyor. Bu ödüller bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Biz tasarımcılar geleceği değiştirmek için çabalıyoruz. Rakiplerimizi iyi takip ediyoruz, yenidünyada çok çaba harcıyoruz. Bir malzemeden daha fazla işler nasıl çıkar, nasıl faydalı oluruz ve sürekliliği olan bir mimari sağlarız ona bakıyoruz. Birinci önceliğimiz tabii ki fonksiyonellik. Bu platformlara çıkarken alt yapımızın sağlamlığı ve ekibimizin tecrübesi önemli rol oynuyor. Eğer doğru düşünürseniz ve farklı bir tasarım yaparsanız kendinizi farklı bir yerde bulmak zor değil. Dünyada ses getiren işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın en iyi tasarım ofislerinden biri olarak bilinmek bizi mutlu ediyor. Her imzamız altında Türkiye olması bize gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

