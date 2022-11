İç Mimar Cüneyt Darı yeni markasını ABD'de tanıttı

Başarılarına geçtiğimiz Ekim ayında Londra'da düzenlenen European Architectural Award'da 3 kategoride birden ödül alarak yenilerini ekleyen ve ödül sayısını 15'e çıkaran İç Mimar Cüneyt Darı, fuarda Türk bir diplomatı ağırladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolu Reyhan Öztürk ve çalışma ekibi, ödüllü İç Mimar Cüneyt Darı'nın standını ziyaret ederek bilgi aldılar. Konukları ile yakından ilgilenen Darı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "New York fuarımızda yeni markamız olan CD Atelier'i ziyaret eden New York Başkonsolosu Reyhan Öztürk ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim."